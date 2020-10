Monterosso Almo ha chiuso domenica scorsa il ciclo delle feste religiose estive. Con le celebrazioni in onore di Maria Santissima Bambina, infatti, si è concluso il tradizionale percorso in onore dei principali simulacri presenti nel centro montano ed è stato rinnovato l’appuntamento al prossimo anno con la speranza che, a differenza di questo, caratterizzato dall’emergenza sanitaria, le feste possano tenersi come di consueto, con le manifestazioni esterne e la partecipazione di devoti e fedeli. L’auspicio, dunque, è che possa tornare a esserci, per le vie di Monterosso Almo, la processione con il simulacro di Maria Santissima Bambina. Domenica scorsa, è stato il suono festoso delle campane e lo sparo di bombe ad annunciare il giorno di festa. E dopo la prima santa messa della giornata, tenutasi di buon mattino, c’è stato il giro del corpo bandistico “Città di Monterosso Almo” per le strade della cittadina. Alle 11, la solenne celebrazione eucaristica, nella chiesa di San Giovanni Battista, è stata presieduta dal parroco, il sacerdote Giuseppe Antoci, mentre a mezzogiorno circa, in piazza Rimembranza, l’esecuzione delle marce sinfoniche, sempre a cura del corpo bandistico, ha catturato l’attenzione dei presenti. La solenne celebrazione eucaristica vespertina in piazza Rimembranza è stata presieduta dal sacerdote monterossano Salvatore Giaquinta, cappellano ospedaliero al Maria Paternò Arezzo, mentre in serata è andato in scena lo spettacolo musicale a cura dell’Amministrazione comunale che ha visto per protagonisti l’imitatore Andrea Barone e il gruppo Elettrogeno, con una serie di gags, canzoni e trovate che hanno incuriosito il pubblico.