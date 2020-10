Sono complessivamente 233 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia, dove il numero complessivo degli attuali positivi arriva a 3.901. Crescono i guariti, 24 in più rispetto a ieri (4.478 dall’inizio dell’emergenza) e anche le vittime, quattro in un giorno e 333 complessive. I dati sono contenuti nel bollettino quotidiano del ministero della Salute. I tamponi processati nell’Isola in un giorno sono stati 7.151, mentre degli attuali positivi solo 376 sono le persone ricoverate con sintomi e 35 quelle in terapia intensiva. Si trovano, invece, in isolamento domiciliare 3.490 persone. Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi nell’Isola: 85 a Palermo, 77 a Catania, 22 a Messina, 7 a Trapani, 11 a Siracusa, 15 a Ragusa, 12 ad Agrigento e 4 a Caltanissetta. Nessun nuovo caso in provincia di Enna.