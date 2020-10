Pugilato ibleo in festa. La ragusana Graziella Schininà ha vinto, domenica scorsa, la finale dei campionati italiani tenutasi a Roseto degli Abruzzi. Schininà si è aggiudicata la medaglia d’oro e il titolo di campionessa italiana 2020 Schoolgirl 46 kg. L’atleta iblea ha mostrato da subito talento e tenacia ed è riuscita a vincere le tre riprese disputate, non lasciando spazio alla sua avversaria e soprattutto senza lasciare alcun dubbio agli arbitri che all’unanimità hanno assegnato la vittoria alla giovane iblea. Grande è la gioia del padre e maestro Emanuele Schininà e del tecnico Fpi Ettore Fortezza che, insieme con Graziella, hanno lavorato molto per questa gara. La Schininà è la prima ragusana a vincere un titolo nazionale di boxe femminile e adesso attende di essere chiamata per partecipare al ritiro con la nazionale italiana. Per lo Schininà Boxing Team è un bel momento perché, oltre alla vittoria di Graziella Schininà, il pugile Matteo Xeka si è diplomato, la scorsa settimana, campione regionale e sarà impegnato in questi giorni nelle competizioni interregionali che si svolgeranno a Montesilvano.