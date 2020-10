Ancora due ricoveri all’OMPA di Ragusa. Si tratta di due uomini che sono stati ricoverati, rispettivamente, uno nel reparto di Malattie Infettive e l’altro in terapia intensiva.

Sono dunque 9, attualmente, i ricoverati al Maria Paternò Arezzo.

Intanto, si registra un altro caso positivo a Giarratana. Nel comune montano, i positivi salgono a tre.

Ad annunciarlo, il sindaco Bartolo Giaquinta: “Devo, purtroppo, comunicare la presenza di un terzo caso.

La persona si trova in isolamento, in buona salute, asintomatico.

La attenzione alle misure anti-contagio deve essere massima da parte di ognuno di noi, e lo deve essere a prescindere dai doverosi controlli che saranno messi in atto”.