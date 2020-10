Mirati servizi in questo periodo hanno interessato, nelle giornate del 6 e 7 ottobre, il comune di Vittoria, anche alla luce di un lieve incremento del contagio da COVID -19 riscontrato nella zona. Nello specifico, pattuglie del Commissariato P.S. di Vittoria, del Reparto Prevenzione Crimine di Catania, della Polizia Stradale, dell’Arma Carabinieri e della Guardia di Finanza hanno controllato le vie centrali e periferiche della città, compreso il mercato ortofrutticolo, sanzionando soggetti che all’interno di esercizi commerciali non utilizzavano le mascherine quale strumento di prevenzione e protezione del contagio da COVID-19. Complessivamente, nelle due giornate dedicate al controllo straordinario interforze nel territorio di Vittoria sono state identificate 236 persone e controllati 48 autoveicoli, elevate 45 contravvenzioni per varie violazioni al codice della strada. Nell’ambito dell’attività interforze il controllo è stato esteso anche agli esercizi commerciali per un numero complessivo di 27; in particolare, due bar sono stati sanzionati per mancato uso della mascherina da parte di clienti e dipendenti.

Obiettivo dei dispositivi interforze, disposti in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, è senz’altro la prevenzione e repressione di ogni forma di reato a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, nonché, con particolare rigore, la verifica dell’osservanza delle misure anti-Covid, che ad oggi ha consentito a questa Prefettura di procedere ad effettuare n. 659 contestazioni per la trasgressione della normativa in materia di contrasto dell’epidemia.