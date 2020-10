In questo momento tre sono i contagiati a Scicli, tutti e tre non residenti in città ma solamente domiciliati. E’ il sindaco Enzo Giannone ad aggiornare i cittadini sulla “situazione Covid”.

Ventotto sono invece le persone in isolamento preventivo, in attesa di essere sottoposte a tampone o di trascorrere la quarantena prevista a casa.

Di questi ventotto, ventiquattro sono minori compresi tra un anno e tredici anni di età, posti in isolamento perché hanno manifestato qualche sintomo generico che ha fatto scattare le misure di prevenzione, particolarmente severe all’interno delle scuole.

“Il numero di ventotto non deve preoccupare: significa che il sistema dei controlli preventivi sta ben funzionando.

All’interno delle scuole di ogni ordine e grado le misure di sicurezza sono alte e stanno funzionando molto bene.

Il sistema di rilevazione dei dati, del tracciamento dei possibili contagi e della perimetrazione del rischio, messo in atto dal Comune, attraverso la Polizia Municipale e la Protezione civile, in collaborazione con l’ASP, e che fa capo direttamente al Sindaco, si sta dimostrando efficace così come è avvenuto in primavera”, dichiara Giannone.

Infine, aggiunge: “L’invito che rivolgo a tutti i cittadini è quello di rispettare le regole: indossare la mascherina, mantenere la distanza di almeno un metro tra le persone, utilizzare i disinfettanti quando ci si reca in uffici pubblici, posti di lavoro, esercizi commerciali”.