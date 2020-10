Sale a 10 il numero di ricoverati per covid all’Ompa di Ragusa: gli ultimi 2 ricoveri in malattie infettive si sono registrati nelle scorse ore. Tra questi una turista 80enne del Veneto giunta in territorio ibleo assieme ad una comitiva. La donna era collassata mentre soggiornava in una struttura ricettiva. Il tampone ha dato esito positivo. L’altro ricovero riguarda un 57enne.

Positivi al covid un docente di una scuola primaria di Vittoria e un alunno di una scuola di Ragusa, entrambi nel frattempo posti in isolamento domiciliare. Saranno effettuati tamponi a docenti e alunni e saranno sanificati i locali.

Altri 2 ricoveri per positività al covid si erano registrati negli scorsi giorni all’Ompa di Ragusa: un paziente era stato ricoverato nel reparto di malattie infettive e un altro in terapia intensiva.