ADVERTISEMENT

Consegnati al termine degli esami e di una breve cerimonia, avvenuta nei giorni scorsi all’istituto Principi Grimaldi di Modica, gli attestati di idoneità per otto studenti che si sono diplomati a giugno scorso a conclusione del ciclo di studi della sezione Ottico avviata nel 2015, unica in provincia di Ragusa. Dopo aver conseguito il diploma questi otto studenti (Alex Cannella, Matteo Giannone, Desireè Arena, Pierpaolo Iaconinoto, Aurora Gulino, Aurora Trovato, Samuele Ignaccolo, Elia Piccitto) hanno infatti deciso di andare avanti e di abilitarsi alla professione. E così hanno sostenuto gli esami dinnanzi la commissione presieduta dal dirigente scolastico Bartolomeo Saitta e composta dai docenti interni Carmela Lauria (anatomia e fisiologia), Giovanna La Rosa (ottica e ottica applicata), Carmela Podimani (diritto e legislazione sanitaria), Graziella Corallo (inglese) e da rappresentanti del Ministero della Salute, della Regione e delle associazioni di categoria. Prova scritta, prova orale e prova pratica per gli otto studenti che successivamente hanno ottenuto il diploma consegnato alla presenza anche di altri docenti e del vicepreside Orazio Licitra. A seguire si è avuto un momento convivale, coordinato dal prof. Giovanni Roccasalva e con l’intervento degli alunni delle terze classi dell’indirizzo Alberghiero dello stesso istituto. “Questi studenti hanno ottenuto le competenze necessarie di ottica ed oftalmica utili per realizzare, nel laboratorio oftalmico, ogni tipo di soluzione ottica personalizzata e per la confezione, la manutenzione e la commercializzazione di occhiali”, sottolinea la docente Giovanna La Rosa, coordinatore del dipartimento indirizzo Ottico.