“Carissimi, purtroppo martedì sera quando sono rientrato mi battevano i denti dal freddo. Ho misurato la temperatura, quasi 39 di febbre. Mi sono messo in contatto con il mio medico che mi ha consigliato di stare a riposo ed evitare contatti. Il giorno dopo, nonostante avessi eseguito un test sierologico due settimane fa, ho voluto sottopormi a tampone. Ieri sera, l’amara scoperta: Sono positivo al covid19”.

Questo il racconto di Piero Gurrieri candidato sindaco per Vittoria che ha voluto rendere nota tramite social e comunicato stampa la sua positività al covid19 sia per correttezza nei confronti dei cittadini sia per tranquillizzare sul suo stato di salute. “Non sto benissimo, ho avuto la febbre alta e dolori vari. Adesso la febbre fortunatamente è scesa ma i dolori restano. Dovrò stare a casa per dieci giorni al termine dei quali dovrò sottopormi ad un nuovo tampone. Sono enormemente dispiaciuto se, involontariamente, ho causato, nonostante le precauzioni prese, problemi a chi fino ad adesso mi è stato vicino.

Tranquillizzo tutti -continua Gurrieri- sul fatto di aver preso tutte le precauzioni per evitare che altri potessero contagiarsi. Quello che dobbiamo tutti continuare a fare: Mascherina e distanziamento. Indispensabili entrambi per poter continuare ad evitare ulteriori contagi. Capisco che può sembrar strano che lo dica chi, come me, ha contratto il virus, ma nessuno di noi è immune e questo è un dato di fatto con cui dobbiamo fare i conti”.