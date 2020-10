Un caso di positivita’ emerso nel fine settimana per un alunno del liceo scientifico di Ragusa. La classe ora e’ in isolamento fiduciario in attesa del tampone. Aumenta il numero delle persone positive al tampone in provincia di Ragusa. In isolamento domiciliare – perche’ e’ stato accertato il contagio da Covid-19 – ci sono 368 persone nell’intera provincia. Tra queste, 195 persone – e tra loro 4 finanzieri – sono a Vittoria, la citta’ dove i numeri crescono maggiormente. Si teme che possa essere dichiarata zona rossa che si aggiungerebbe alle altre quattro istituite in Sicilia. Nel resto della provincia iblea, in isolamento ad Acate 13 persone, 2 a Chiaramonte, 27 a Comiso, 3 a Giarratana, 12 a Ispica, 23 a Modica, 2 a Monterosso, 13 a Pozzallo, 65 a Ragusa , 4 a Santa Croce e 8 a Scicli. I numeri di oggi fanno segnare rispetto a 4 giorni fa un +9 ad Acate, +8 a Comiso, +7 a Ispica, +2 a Modica, +1 a Monterosso, +2 a Pozzallo, +22 a Ragusa , +2 a Santa Croce, +4 a Scicli e +75 a Vittoria. Stabili i dati solo di Chiaramonte e Giarratana.