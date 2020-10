Continuano le selezioni online di Mister Italia concorso di bellezza maschile collegato ai maggiori male beauty contest mondiali quali Mister Mondo, Mister Universo e altri ancora. La versione virtuale del concorso si sviluppa in due categorie che sono Mister Italia Web e Mister Italia Like. Per eleggere i Mister Italia Web 1°, 2° e 3° classificato una giuria di addetti ai lavori effettua la scelta dopo aver visionato il materiale fotografico dei vari concorrenti in gara. I vincitori della settimana appena passata sono:

Mister Italia Web 1° class., Dario Squitiero, 29 anni, Limbiate (MB)

Mister Italia Web 2° class., Filippo Solarino, 28 anni, Modica (RG)

Mister Italia Web 3° class., Giovanni Fressura, 21 anni, Bono (SS)

Completamente diverso è il sistema di assegnazione dei titoli Mister Italia Like, i titoli vengono attribuiti ai concorrenti che, sui social di Mister Italia, totalizzano il maggior numero di like. Questi i nuovi primi classificati.

Mister Italia Like 1° class. (412 like), Giuseppe Fagone, 19 anni, Palagonia (CT)

Mister Italia Like 2° class. (410 like), Kevin Maggio, 19 anni, Mesagne (BR)

Mister Italia Like 3° class. (397 like), Luigi Mottolese, 19 anni, Villar Perosa (TO)

I primi classificati per la categoria Mister Italia Web accedono direttamente alle fasi nazionali in programma in Friuli Venezia Giulia dal 5 all’8 dicembre con finale a Lignano Sabbiadoro mentre i tre Mister Italia Like si rimetteranno in gara in una finale nazionale di questo titolo, finale che si terrà rigorosamente online e che darà diritto ai primi classificati di accedere alle fasi nazionali live. Alcune curiosità sui primi classificati della settimana. Mister Italia Web 1° classificato, Dario Squitiero, ha 29 anni, abita a Limbiate (MB), è alto 184, è del segno della bilancia, capelli castani e occhi marrone/verdi, si definisce simpatico, ambizioso e arguto. Ama tutti gli sport e pratica body building e nuoto. Al lavoro di modello abbina quello di controllore di sala tessile. La sua ambizione è creare una sua brand di abbigliamento. Mister Italia Web 2° classificato, Filippo Solarino, ha 28 anni ed abita a Modica (RG). E’ alto 1.84, è del segno del leone, capelli neri e occhi verdi, anche lui fa molto sport, oltre al body building fa wind surf e calisthenics. I tre aggettivi che ha scelto per definirsi sono: solare, divertente e socievole. Mister Italia Web 3° classificato è Giovanni Fressura che ha 21 anni ed è di Bono (SS) che si presenta come un ragazzo divertente, impulsivo e determinato. Giovanni è alto 1.86, è del segno del cancro, capelli biondo scuro e occhi castani, gioca a basket e pallavolo e pratica nuoto. La sua ambizione è quella di diventare uno scrittore, attualmente è un universitario iscritto alla facoltà di lettere. Mister Italia Like 1° classificato è Giuseppe Fagone che ha totalizzato 412 like. Giuseppe ha 19 anni, abita a Palagonia (CT), è alto 1.80, è del segno dei pesci, capelli e occhi castani, si definisce simpatico, socievole e attraente. Attualmente è un universitario e comunque la sua ambizione è quella di entrare a far parte del mondo dello spettacolo. Mister Italia Like 2° classificato è risultato Kevin Maggio con 410 like. Kevin ha 19 anni, vive a Mesagne (BR), è alto 178, capelli castani e occhi marrone, segno zodiacale della vergine. Pure lui attualmente è uno studente che allo studio abbina il lavoro di fotomodello. Ama il basket che lo pratica come anche il taekwondo e il nuoto. Si presenta come un ragazzo umile, determinato e estroverso. Mister Italia Like 3° classificato con 397 like è Luigi Mottolese, 19 anni, di Villar Perosa (TO). Luigi che è appassionato di fitness attualmente è iscritto alla facoltà di scienze motorie e vorrebbe lavorare nel settore fashion, è alto 183, capelli castani e occhi verdi, segno zodiacale del leone. Si definisce socievole, volenteroso e determinato. Gli sport che preferisce sono il sollevamento pesi, la pallavolo e il nuoto. A Mister Italia possono partecipare ragazzi dai 16 ai 33 anni, italiani o regolarmente residenti in Italia da almeno 1 anno. Per coloro che volessero iscriversi possono farlo con un click sul tasto ISCRIVITI presente in tutte le pagine Facebook del concorso https://www.facebook.com/www.misteritalia.org/ oppure mandando un WhatsApp al 331.8418444