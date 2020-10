Tre appuntamenti, tre momenti celebrativi. Per sottolineare il raggiungimento di un importante traguardo, il 55esimo anniversario dell’istituzione canonica della parrocchia Sacro Cuore di Gesù che i ragusani conoscono meglio come Gesuiti. La prossima settimana sarà dedicata, dunque, a mettere in rilievo un percorso che dal 1965 è proseguito sino a oggi. “Tra l’altro – spiega il parroco, il sacerdote Marco Diara – coincide con un momento storico di grandissimo significato perché tra poco saremo in grado di annunciare l’avvio dei lavori di ristrutturazione che la comunità attendeva da tempo e che ci consentiranno, non appena ultimati, di potere contare su un edificio di culto più funzionale e sicuramente più al passo con i tempi”. Ma quali sono i tre appuntamenti in programma? Si comincia mercoledì 28 ottobre con l’incontro di formazione sul tema “L’arte del celebrare”, tenuto da don Davide Paglia, direttore dell’ufficio liturgico della diocesi di Caltagirone. L’iniziativa prenderà il via alle 19,30. Il giorno successivo, giovedì 29 ottobre, è prevista, invece, alle 20, l’adorazione eucaristica comunitaria animata dal gruppo missionario. Sabato 31 ottobre, infine, la celebrazione eucaristica celebrativa dell’anniversario che, a partire dalle 18,30, sarà presieduta dal parroco. “Invitiamo la comunità parrocchiale a partecipare a questi momenti – dice don Diara – ovviamente tutto, così come è accaduto finora, sarà gestito nel rispetto delle norme anticontagio. Per cui sarà possibile assistere alle funzioni solo se si sarà dotati di mascherina e rispettando il distanziamento di sicurezza interpersonale, così come, tra l’altro, indicato nei vari posti collocati all’interno della chiesa”.