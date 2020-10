Le scuole facenti parte dell’istituto comprensivo “Giacomo Albo” rimarranno chiuse nei giorni successivi la sanificazione delle stesse.

Lo ha deciso il sindaco con propria ordinanza (la n° 47030 del 27 ottobre 2020).

La chiusura è stata disciplinata dal provvedimento del sindaco n. 38227 dell’11 settembre u.s. con il quale veniva rilevata la necessità di effettuare con cadenza mensile la sanificazione nelle scuole dell’obbligo della città.

Questo il calendario delle chiusure: venerdì 30 ottobre e lunedì 7 dicembre c.a. lunedì 15 febbraio, venerdì 12 marzo e venerdì 30 aprile.

Per quanto concerne l’istituto comprensivo “Giacomo Albo” atteso che le lezioni si svolgono anche il sabato, al fine di non determinare nocumento ai fruitori della struttura viene ordinata la chiusura nei giorni successivi alla sanificazione degli immobili scolastici.