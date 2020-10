L’Azienda sanitaria di Ragusa si sta attrezzando per attivare una “RSA covid” per anziani ospiti di residenze sanitarie assistite risultati positivi al Covid ma asintomatici e anziani ancora positivi ma che pur necessitando di assistenza, non hanno piu’ bisogno di cure ospedaliere. La situazione nel Ragusano continua a complicarsi. Di oggi la positivita’ al test molecolare, di un gruppo di 6 anziani di una casa di riposo di Vittoria. Il risultato deve comunque essere ancora confermato dal tampone. Intanto alcuni anestesisti da Catania, che in turnazione garantivano l’attivita’ operatoria all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa sono risultati Covid positivi. La turnazione permetteva di fronteggiare emergenze, punto nascita, terapia intensiva e terapia intensiva Covid oltre agli interventi operatori programmati. Le attivita’ si stanno riorganizzando per fronteggiare la nuova situazione. Ancora non disponibili i dati dei nuovi contagi in provincia di Ragusa.