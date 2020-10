Partiranno domenica i primi voli di continuità territoriale da Comiso, per Roma e per Milano. “In una situazione generale di assoluto sconforto che sta deprimendo l’economia a livello complessivo, l’annuncio dato dalla Soaco, circa l’avvio dei voli in continuità territoriale per Milano e Roma, a partire da domenica 1 novembre, costituisce uno spiraglio di speranza che auspichiamo possa diventare sempre più esteso non appena l’attuale contingenza sanitaria lo permetterà”. E’ il presidente provinciale Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti, a sottolinearlo mettendo in evidenza la necessità di accogliere l’avvio di questo percorso, particolarmente atteso, come la tappa di partenza di un itinerario che potrà garantire lo sviluppo dell’economia locale. “Certo – continua Manenti – in giro c’è grandissima demoralizzazione per quello che sta accadendo e per il semilockdown imposto dal Governo nazionale. Ma non dobbiamo demordere. La provincia di Ragusa si è sempre caratterizzata per essere riuscita a trovare le soluzioni più adatte alla crescita anche quando sembrava che tutto dovesse volgere al peggio. Siamo certi che sarà così pure in questa occasione”.