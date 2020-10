Nel mare di Sampieri è stato rinvenuto nei giorni scorsi un non meglio identificato oggetto metallico, dalla forma e dimensione assimilabile a un ordigno bellico, a dieci metri dalla costa e alla profondità di un metro.

Per tale ragione la Capitaneria di Porto di Pozzallo ha vietato, nel raggio di 500 metri, a persone, mezzi e unità navali, di accedere al sito, transitare, sostare, praticare la balneazione, in attesa che il sospetto ordigno venga prelevato e fatto brillare, e lo specchio d’acqua messo in sicurezza.