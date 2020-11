Dalle prime ore di questa mattina militari del Comando Provinciale di Ragusa stanno dando esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misura cautelare, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari di Ragusa nei confronti di 5 soggetti, tutti cittadini italiani, ritenuti responsabili di aver alimentato una rete di spaccio nell’area del vittoriese.

Contestualmente sono in corso 12 perquisizioni domiciliari in diverse località delle Provincie di Ragusa, Napoli e Salerno, nei confronti dei soggetti indagati e di alcuni acquirenti abituali.

Nel corso delle indagini, condotte dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Ragusa durate circa 8 mesi sono stati posti sotto sequestro in flagranza di reato, in diversi interventi, oltre 105 Kg di marijuana e 15 Kg di hashish.

Tra gli episodi oggetto di investigazione emerge un tentativo di rifornimento della sostanza stupefacente, grazie a collegamenti con organizzazioni campane gravitanti sul mercato ortofrutticolo di Pagani (SA), bloccato con il sequestro del carico illecito all’atto dello sbarco del mezzo utilizzato al Porto di Messina.

In totale sono state denunciate alla competente Autorità Giudiziaria 18 persone ritenute a vario titolo coinvolte nell’attività di spaccio.