A partire da sabato 7 novembre, così come previsto dalla circolare dell’Assessorato Regionale della Salute, l’Asp di Ragusa, con la collaborazione dei Sindaci di Ragusa, Comiso e Modica, la Commissione straordinaria di Vittoria e con i dirigenti scolastici, ha messo in moto la macchina organizzativa per effettuare lo screening per i test rapidi – rinofarigneo – agli studenti, docenti e personale delle scuole medie superiore.

Una sperimentazione della durata di tre giorni: sabato, domenica e lunedì dalle ore 9.00 alle 13.00 in quattro diverse postazioni. Lì avverrà il tracciamento della popolazione scolastica per trovare gli asintomatici positivi.

Di concerto con i Sindaci e la Commissione straordinaria di Vittoria dei sono state individuati i punti per lo svolgimento dei test.

Ragusa, ex ospedale Civile, ingresso da via Ing. Migliorisi

Modica, piazzale Fabrizio

Comiso, ospedale “Regina Margherita”

Vittoria, cittadella fieristica – ex Emaia.

Va ricordato che il test è su base volontaria.

Gli interessati dovranno arrivare in macchina o col motorino e muniti del modulo per il consenso informato.

In caso di test positivo il soggetto verrà sottoposto, immediatamente, a tampone molecolare.

Gli asintomatici sono i soggetti che non hanno alcun sintomo e, circolando, possono contagiare altre persone, da qui la necessità di effettuare i test rapidi per cercare di tracciare eventuali positivi e porli in isolamento domiciliare insieme ai cosiddetti contatti stretti.