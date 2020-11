Nell’ambito del consueto controllo del territorio, durante il tardo pomeriggio di ieri, 6 novembre, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Ragusa hanno tratto in arresto un uomo di 24 anni originario del catanese trovato in possesso di diverse tipologie di stupefacenti e hanno denunciato in stato di libertà la ventiquattrenne compagna, originaria di Ragusa. Durante un servizio perlustrativo del centro storico della città i militari hanno notato immediatamente che il soggetto, alla loro vista, si disfava di un involucro che, una volta recuperato dopo il fermo dell’uomo, rivelava contenere 0,8 grammi di cocaina. Subito è scattata la perquisizione domiciliare con le unità cinofile dell’Arma presso l’appartamento dove l’uomo conviveva con la compagna e all’interno del quale sono stati rinvenuti complessivamente quasi 70 grammi di marijuana, più di una decina di grammi di cocaina e circa un grammo di hashish. Entrambi i soggetti sono stati quindi condotti presso la caserma di Piazza Caduti di Nassirya per l’espletamento delle formalità di rito al cui termine l’Autorità Giudiziaria ha disposto gli arresti domiciliari per il giovane fermato.