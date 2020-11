Il Comune di Modica ripropone la stessa misura che nel mese di marzo e aprile 2020 aveva elargito un sostanzioso contributo economico a favore delle 600 imprese che erano state costrette a chiudere l’attività o a ridimensionarla a causa del lockdown. E così dal 13 novembre sarà possibile ripresentare la domanda per usufruire del pagamento degli affitti commerciali relativi ai mesi di novembre e dicembre. Il termine è fissato al 25 novembre solo ed esclusivamente in modalità online sul sito istituzionale del Comune di Modica. Il sostegno economico per tutte quelle imprese chiuse o quantomeno rallentate dal recente DPCM sarà pari al 40% del canone mensile d’affitto e comunque entro il tetto massimo mensile di 1.000 euro con pagamento diretto al proprietario dell’immobile. I soggetti che non sono stati beneficiari del precedente contributo fitti dovranno produrre nuova istanza corredata da tutta la documentazione richiesta nell’avviso. Per quelli che invece avevano già beneficiato della precedente manovra sarà sufficiente produrre solo una dichiarazione di conferma dei requisiti.