La Luna piena in un caleidoscopio di 48 immagini colorate in forma di spirale è la foto astronomica del giorno, Apod (Astronomy Picture of the Day), della Nasa. Intitolato ‘I colori della Luna’, lo scatto scelto dalla Nasa l’11 novembre è dell’astrofotografa italiana Marcella Giulia Pace, dell’Unione Astrofili Italiani (Uai), alla sua quinta foto Apod della Nasa.

Ragsana, Marcella Giulia Pace è insegnante elementare e membro del gruppo di astrofotografi Pictores Caeli: “Si tratta di scatti della Luna piena, con colorazioni che vanno dal rosso all’arancione, dal giallo al blu”, spiega Pace all’Ansa.

“Dal punto di vista di un osservatore sulla Terra – aggiunge – a dare colori differenti al nostro satellite sono la nostra atmosfera e la sua composizione”. Complimenti!

Fonte: Ansa