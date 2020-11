Si sono superati i 2200 contagiati in provincia di Ragusa. Per la precisione, sono 2245 le persone in isolamento e 138 i ricoverati. La provincia oggi conta altri tre morti in più rispetto a ieri. Il totale delle vittime, dall’inizio della pandemia, è di 55.

Questi i dati Comune per Comune:

69 Acate

32 Chiaramonte

261 Comiso

19 Giarratana

113 Ispica

237 Modica

6 Monterosso

99 Pozzallo

526 Ragusa

44 Santa Croce

60 Scicli

754 Vittoria

25 arrivano da fuori provincia.

Per quanto riguarda i ricoverati sono così distribuiti: 75 al Giovanni Paolo II (33 in malattie infettive, 24 in area grigia, 16 in terapia intensiva, 1 in ostetricia).

41 al Guzzardi (20 in area grigia, 15 in area covid, 1 in ostetricia e 5 in terapia intensiva).

20 al Maggiore di Modica (8 in malattie infettive, 11 in area covid, 1 in area grigia).

2 pazienti sono al San Marco di Catania, 1 a gela e 12 in RSA Covid.

I guariti dall’inizio della pandemia sono 859.

Il numero dei tamponi molecolari effettuato è di : 51672. 14640 i sierlogici.