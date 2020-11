ADVERTISEMENT

Video conferenza tra l’assessore regionale alla sanità, Ruggero Razza, il manager dell’ASP 7, Angelo Aliquò, e i sindaci della provincia di Ragusa per fare il punto sulla situazione dei contagi covid e avanzare proposte. “Sono molto preoccupata per i numeri che si registrano tra Comiso e Pedalino, per i decessi che ammontano già a sette e per la mancanza di rispetto per le regole. Chiedo la chiusura delle scuole e che il comune di Comiso venga dichiarato zona rossa”, dichiara Maria Rita Schembari, sindaco di Comiso.