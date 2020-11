Salgono a 2853 gli attuali positivi in provincia di Ragusa, compresi gli attuali ricoverati, 140 nei vari ospedali iblei e 14 ricoverati della rsa covid che è stata creata all’ospedale di Ibla. Nel dettaglio all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa ci sono 43 ricoverati in malattie infettive, 1 in ostetricia (una signora positiva che ha partorito), 8 in area grigia, 7 in area covid, 18 in terapia intensiva.

Al Maggiore di Modica ci sono 6 ricoverati in malattie infettive, 15 in area covid, all’ospedale Guzzardi di Vittoria ci sono 19 in area grigia, 15 in area covid, 5 in terapia intensiva. A questi numeri si aggiungono 2 al San Marco in malattie infettive e 1 a Gela

Gli attuali positivi in isolamento sanitario a casa sono in totale 2699.

Ecco i numeri nei singoli Comuni:

70 ad Acate,

48 a Chiaramonte Gulfi,

324 a Comiso,

25 a Giarratana,

120 a Ispica,

317 a Modica,

7 a Monterosso Almo,

131 a Pozzallo,

587 a Ragusa,

53 a Santa Croce Camerina,

74 a Scicli,

897 a Vittoria.

A questi numeri si aggiungono 46 persone che non sono della provincia di Ragusa. I guariti, dall’inizio della pandemia, sono 1072 mentre i deceduti sono 75, nelle ultime 24 ore altri 3 deceduti.

L’Asp ha eseguito 55281 tamponi molecolari e 15224 sierologici per un totale di 70505 test alla popolazione.