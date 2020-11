ADVERTISEMENT

Quella dell’Onorevole Nello Dipasquale è diventata una battaglia: una battaglia affinchè al più presto vengano prese delle decisioni, anche se impopolari: chiudere tutto. Per metterci al sicuro da una pandemia galoppante e per cercare di salvare il salvabile. E con i dovuti sostegni economici da parte degli organi preposti.

Oggi, il parlamentare ragusano del PD ha pubblicato i dati della Provincia di Ragusa che invitano ad una seriariflessione:

Questi i casi in provincia di Ragusa:

9 marzo, inizio lockdown: casi 1

18 maggio, fine lockdown: casi 94, e 9 morti.

17 novembre, casi: 4318 (+4493%)

Morti: 75 (+733%).

“Questi sono i dati dalla fine del lockdown al 17 Novembre. Come si fa a non capire che bisogna fermare tutto?

Mi auguro che nelle prossime 24 ore ci siano delle novità. In caso contrario valuterò se scrivere al Presidente Conte perché l’attuale Commissario per l’emergenza Covid in Sicilia (Musumeci) sembra non volere intervenire. Bisogna chiudere tutto!”, spiega Dipasquale.

E in fretta.