Dopo due mesi riapre la sezione comunale dell’Avis di Chiaramonte Gulfi e lo fa in una nuova sede. I donatori a partire dalla prossima donazione, prevista per l’intera giornata di sabato 21 dalle ore 8 alle ore 17, si potranno recare nei nuovi locali siti in corso Europa n. 69. Questi locali sono più spaziosi e sono previste delle novità che saranno rese note nei prossimi mesi. Dopo ventisette anni l’associazione è riuscita a trovare dei nuovi locali che sono più confortevoli e soprattutto a norma con le leggi vigenti soprattutto alla luce della situazione sanitaria che si sta vivendo in questi lunghi mesi. Tutto ciò è stato possibile grazie anche alla crescita dell’associazione. Negli ultimi anni vi è stato un incremento di donatori che ha permesso di superare, più volte, la quota di mille sacche di sangue raccolte in un anno solare cosa che sembrava impensabile qualche decennio fa. “A nome del consiglio direttivo siamo felici di comunicarvi la ripresa dell’attività di raccolta sangue, presso la nuova sede di Corso Europa 69. – dice il presidente dell’associane Alessandro Blanco – Un momento importante e storico che si conclude al meglio, dopo un lungo iter burocratico e logistico. Le condizioni attuali non consentono nessuna ricorrenza celebrativa, ma ci riserviamo di farlo dopo il 3 dicembre se la situazione lo permetterà, perché crediamo che dopo 27 anni trascorsi nella precedente sede, sia il caso che venga festeggiato al meglio questo nuovo anno corso”.