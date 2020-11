Sono 2973 i positivi totali in provincia di Ragusa, di cui 133 ricoverati.

Nello specifico, i dati per Comune:

Acate: 72

Chiaramonte: 49

Comiso: 354

Giarratana: 25

Ispica: 114

Modica; 349

Monterosso: 8

Pozzallo: 153

Ragusa: 616

Santa Croce: 52

Scicli: 73

Vittoria: 898

51 i positivi da fuori provincia.

Nel dettaglio, i dati dei ricoverati:

76 al Giovanni Paolo II (40 in malattie infettive, 9 in area grigia, 9 in area covid, 18 in terapia intesiva). 24 al Maggiore (9 in malattie infettive, 15 in area covid). 31 al Guzzardi di Vittoria (13 in area grigia, 13 in area covid, 5 in terapia intensiva).

2 si trovano al San Marco di Catania

16 in Rsa Covid

Per quanto riguarda i deceduti: dall’inizio della pandemia sono 82, più quattro rispetto a ieri. Si tratta di quattro uomini: due sono morti al Giovanni Paolo II, un uomo di 79 anni e uno di 61.

Altri due uomini sono morti al Guzzardi di Vittori: un uomo di 67 anni e di uno di 83.

Il numero dei guariti dall’inizio della pandemia è di 1106.

I tamponi effettuati sono 56.535, mentre i sierologici sono 15314. Per un totale di 71849.