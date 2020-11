ADVERTISEMENT

Sono state completate da poco le manovre di attracco della “nave quarantena” Azzurra, giunta in rada a Pozzallo intorno alle 8 di stamane. A bordo ci sono 223 migranti che hanno completato la quarantena e sono risultati negativi a doppio tampone. La nave e’ partita da Lampedusa il 15 novembre per Augusta; da Augusta si e’ diretta a Catania per rientrare ad Augusta il 20 novembre dove e’ rimasta fino a stanotte quando e’ partita alla volta di Pozzallo. I migranti sono attesi in banchina da 7 pulman. Non si fermeranno a Pozzallo – all’hot spot ci sono circa 120 migranti parte dei quali deve ancora completare la quarantena disposta per le misure anti Covid- ma i migranti ripartiranno una volta espletate le procedure burocratiche in banchina, verso Calabria e Toscana.