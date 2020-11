1.280 guariti dall’inizio della pandemia, 59.338 tamponi e 15.919 test sierologici eseguiti. 2.768 persone in isolamento domiciliare perchè attualmente positivi al Covid, 17 in Rsa. Non ancora comunicati i dati dei ricoveri.

È il bollettino di oggi sul numero dei contagiati in provincia di Ragusa. Questo il dato comune per comune:

Acate 79

Chiaramonte 42

Comiso 350

Giarratana 34

Ispica 98

Modica 353

Monterosso 14

Pozzallo 155

Ragusa 609

Santa Croce 57

Scicli 88

Vittoria 837

52 fuori provincia