Sono 2.675 gli attuali positivi in provincia di Ragusa. Con una diminuzione rispetto al trend dei giorni scorsi che fa ben sperare, anche se non bisogna certo abbassare la guardia. Il dato riguarda, attualmente, i positivi in isolamento in casa, a cui dovrà aggiungersi quello dei ricoverati, non ancora disponibile.

Questi i dati per comune:

Acate 78 (-1),

Chiaramonte 39 (-3),

Comiso 350 (-),

Giarratana 37 (+3),

Ispica 93 (-5),

Modica 341 (+12),

Monterosso Almo 18 (+4),

Pozzallo 151 (-4),

Ragusa 562 (-47),

Santa Croce 60 (+3),

Scicli 87 (-1),

Vittoria 813 (-20).

46 (-6) fuori provincia.

Sono 15 (due in meno di ieri) i pazienti ricoverati in Rsa.

60214 i tamponi processati e 15987 test sierologici.