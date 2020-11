In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne che si celebra il 25 novembre, il Lions Club Ragusa Host regala alla città di Ragusa un’altra Panchina Rossa.

La panchina rossa sta diventando simbolo internazionale di questa giornata, istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1999, in ricordo del brutale assassinio delle sorelle Mirabal avvenuto nel 1960 nella Repubblica Dominicana.

Sarà posizionata alla fine di via del fante, nell’area verde all’ingresso di Piazza Libertà. Il diffondersi della pandemia da coronavirus ha impedito la cerimonia d’inaugurazione, ma non la volontà di diffondere un messaggio forte e chiaro.

Una panchina rossa per non dimenticare, per dire no alla violenza sulle donne, per far sentire forte la voce di chi si sta dalla parte delle vittime. Un simbolo forte per un messaggio che vuol essere altrettanto potente.

Il Lions Club Ragusa Host, sensibile a queste problematiche, aveva già installato una panchina rossa, nella stessa area verde, l’08 marzo di quest’anno, in occasione della festa delle donne e presto ne sarà aggiunta un’altra nelle immediate vicinanze.

Con questa iniziativa il Club vuole lanciare un segnale che duri nel tempo affinché il dramma della violenza contro le donne sia sempre presente nella coscienza di tutti.

