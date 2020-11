Dopo giorni in cui il bollettino sembrava ormai diventato un campo di battaglia, oggi nessun nuovo decesso per Covid-19 in provincia di Ragusa.

In calo pure i ricoverati, sono infatti 122, 3 in meno di ieri.

In particolare, i ricoverati sono così distribuiti:

62 al Giovanni Paolo II di Ragusa: 37 in Malattie Infettive, 3 in area grigia, 8 in area Covid e 14 in Terapia Intensiva.

24 al ‘Maggiore’ di Modica: 9 in Malattie infettive e 15 area Covid.

33 al ‘Guzzardi’ di Vittoria: 10 in area grigia, 18 in area Covid e 5 in Terapia Intensiva.