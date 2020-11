Il vescovo, monsignor Carmelo Cuttitta, ha voluto dare subito una guida alla comunità della San-tissima Nunziata in Ragusa, provata dalla prematura scomparsa di don Raffaele Campailla. Il nuovo amministratore parrocchiale è don Filippo Bella. Il vescovo ha pensato alla nomina di un giovane proprio per poter dare continuità all’azione pastorale e alla particolare attenzione per i giovani e le famiglie che è stata al centro della missione del compianto don Raffaele Campailla.

Don Filippo Bella, nato a Ragusa nel giugno del 1985, è stato ordinato sacerdote il 26 marzo 2017. Proviene dalla parrocchia Santa Maria La Nova in Chiaramonte Gulfi nella quale è stato vicario par-rocchiale dopo avervi esercitato il ministero diaconale.

ADVERTISEMENT