Si celebra oggi, 25 novembre, la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, un momento di riflessione in tutto il mondo.

In occasione di questa importantissima ricorrenza, le Ostetriche del Giovanni Paolo II di Ragusa hanno realizzato un bellissimo video in cui invitano le donne a denunciare in caso di abusi e in cui vogliono ricordare a tutti quanto sia importante il ruolo dell’Ostetrica nella vita e nella salute di una donna.

E’ importante informarsi ed essere informato e quindi le ostetriche lanciano un invito: parla con la tua ostetrica, in consultorio, in ospedale o in uno studio privato. E, in caso di bisogno, contattare il telefono rosa al numero 1522.

https://www.facebook.com/giornaleibleo