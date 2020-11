L’ufficio diocesano per la Pastorale della salute di Ragusa ha promosso una serie di appuntamenti in vista delle celebrazioni in onore di Maria Santissima Immacolata. Si comincia domenica 29 novembre e si proseguirà sino al 7 dicembre con una iniziativa religiosa che si terrà tutti i giorni a partire dalle 16. Ci sarà, infatti, la preghiera del Rosario per i malati di Covid e i loro curanti, in diretta streaming dal giardino dell’ospedale Civile di Ragusa. Martedì 8 dicembre, invece, in occasione della solennità liturgica, è in programma, alle 10, la santa messa e l’atto di affidamento dei malati, dei medici e degli operatori sanitari all’Immacolata nella cappella dell’ospedale Civile di Ragusa. A seguire, l’omaggio floreale alla statua della Madonna da parte degli operatori del servizio 118 nel giardino dello stesso ospedale. “Sarà una celebrazione dell’Immacolata diversa dal solito – spiega il direttore dell’ufficio diocesano, don Giorgio Occhipinti – a causa della pandemia con cui ci stiamo confrontando e che ci spinge tutti a tenere alta la guardia. Allo stesso tempo, non possiamo non cogliere l’opportunità che ci viene data da questi momenti di preghiera per elevare la nostra capacità di resilienza rispetto a una situazione molto complessa, che andrà avanti non si sa ancora per quanto tempo e in cui dovremo mettere alla prova tutte le nostre caratteristiche di buoni cristiani”.

