Sono 2581 i positivi totali in provincia di Ragusa, ma la provincia conta anche 4 morti: tre persone sono decedute al Giovanni Paolo II di Ragusa: si tratta di un uomo di 77 anni, una donna di 92 anni e un’altra donna di 91 anni. Al Guzzardi, è deceduta una donna di Comiso di 71 anni.

Questo il dettaglio dei ricoverati, che sono 102:

45 al Giovanni Paolo II (28 in malattie infettive, 4 in area covid, 13 in terapia intensiva). 36 sono al Guzzardi di Vittoria (31 in area covid, 5 in terapia intensiva). 21 sono al Maggiore di Modica: 9 in malattie infettive, 12 in area covid.

17 sono ricoverati in Rsa Covid.

I deceduti totali dall’inizio della pandemia sono 107, mentre i guariti sono 1749.

Il dettaglio dei positivi in isolamento domiciliare nei Comuni:

Acate: 83

Chiaramonte 39

Comiso: 370

Giarratana: 26

Ispica: 79

Modica: 308

Monterosso: 18

Pozzallo: 142

Ragusa: 544

Santa Croce: 51

Scicli: 83

Vittoria: 703.

ADVERTISEMENT

A questi si aggiungono altri 16 provenienti da fuori provincia. In totale, i positivi in isolamento sono 2462.

Il numero dei tamponi processati è di 62417, sierologici 16393. Totale: 78810.