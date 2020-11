Il Dipartimento della Protezione civile prevede un forte peggioramento della situazione meteo in provincia di Ragusa nelle prossime ore e in serata. Sono previsti 22 millimetri di pioggia verso le 22.00 a Scicli. Secondo previsioni Scicli risulterebbe la zona più colpita. Il Sindaco Enzo Giannone ha allertato la Protezione civile comunale e invita tutta la cittadinanza alla massima prudenza, evitando dal pomeriggio e in serata ogni spostamento non strettamente necessario.

