Il Questore della Provincia di Ragusa ha disposto il respingimento con accompagnamento alla frontiera di 25 cittadini extracomunitari di nazionalità tunisina, che a conclusione del periodo di isolamento fiduciario trascorso presso la nave quarantena “Azzurra”, approdata al porto di Pozzallo in data 23 e 25 novembre u.s., sono risultati negativi al tampone.

Gli stessi, fermati subito dopo l’ingresso sul territorio dello Stato, si erano sottratti ai controlli di frontiera e pertanto trasferiti presso la nave quarantena “Azzurra” per le susseguenti operazioni di identificazione e isolamento per prevenzione covid 19.

Attesa l’impossibilità oggettiva di eseguire con immediatezza i citati decreti con accompagnamento alla frontiera, veniva disposto il trattenimento di 6 cittadini tunisini presso il Centro per i rimpatri di Roma “Torino”, per il tempo strettamente necessario alla rimozione degli impedimenti all’accompagnamento.

Per i rimanenti 19 cittadini tunisini destinatari del decreto di respingimento, non essendo possibile il trattenimento presso centri per i rimpatri, per indisponibilità di posti, veniva notificato un ulteriore decreto che ordinava loro di lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni.

Nelle stesse giornate gli uomini dell’Ufficio Immigrazione sono stati impegnati anche nella trattazione amministrativa di quasi trecento extracomuntari, richiedenti asilo politico, trasferiti in parte in diverse strutture della provincia ed in parte in altre strutture italiane.