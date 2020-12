Cinque infermieri e due medici in servizio al Pronto Soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II positivi al Covid. I sanitari sono ora in isolamento domiciliare.

Una notizia che arriva nel momento in cui la situazione relativa ai positivi in provincia di Ragusa sono in netto calo, se si guardano i numeri delle ultime settimane.

Se guardiamo ai numeri dell’organico del Pronto Soccorso del nosocomio ragusano, si tratta di un numero di positivi abbastanza consistente.