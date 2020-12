Sta proseguendo, ogni giorno, dopo avere preso il via domenica scorsa, la novena a Maria Santissima Immacolata promossa dall’ufficio diocesano per la Pastorale della salute. E prosegue in un modo alquanto particolare. Tutti i pomeriggi, infatti, a partire dalle 16, il direttore dell’ufficio, il sacerdote Giorgio Occhipinti, recita la preghiera del Rosario per i malati di Covid e i loro curanti dal giardino dell’ospedale Civile di Ragusa, proprio dinanzi a una suggestiva statua della Vergine. La preghiera può essere seguita in diretta streaming dalla stessa pagina Facebook del sacerdote, vale a dire “Don Giorgio Occhipinti”. I fedeli sono stati invitati a partecipare e a prendere parte virtualmente alla preghiera collettiva con cui si intende celebrare l’Immacolata. Gli appuntamenti con il Rosario proseguiranno ogni giorno sino a lunedì 7 dicembre con la stessa modalità. Finora, neppure il maltempo ha fermato il direttore che ha voluto così testimoniare la propria attenzione nei confronti di chi soffre, degli ammalati ma anche di chi si prende cura di loro. Martedì 8 dicembre, giornata in cui si fa memoria liturgica dell’Immacolata concezione, alle 10 si terrà, nella cappella dell’ospedale Civile, la santa messa con l’atto di affidamento dei malati, dei medici e degli operatori sanitari all’Immacolata. A conclusione della celebrazione, l’omaggio floreale alla statua della Madonna da parte degli operatori del 118, sempre nel giardino dell’ospedale.

