A Comiso, i Carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto in flagranza del reato di evasione, M.A. cl.1969, di nazionalità tunisina, in atto sottoposto agli arresti domiciliari nella sua abitazione sita in Vittoria, poiché responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia commesso nel mese di giugno Il tunisino, nel tardo pomeriggio di ieri, è stato sorpreso dai militari dell’Arma fuori dalla propria abitazione, senza alcuna autorizzazione.

L’arrestato è stato nuovamente sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

