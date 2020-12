Anche oggi è stata una giornata di test rapidi per l’Asp di Ragusa, in collaborazione con alcuni comuni della provincia. In particolare, sono stati eseguiti test a Ispica, Modica, Pozzallo, Ragusa, Scicli e Vittoria. Su 1934 test totali, 15 i sono i positivi riscontrati.

Nel dettaglio:

Ispica: 106 test, 0 positivi

Modica: 781 test, 9 positivi

Pozzallo: 226 test, 0 positivi

Ragusa: 245 test, 4 positivi

Scicli: 205 test, 1 positivo

Vittoria: 371 test, 1 positivo