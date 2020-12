Questa foto è stata scattata sempre in corso Kennedy, ma nella parte superiore, e precisamente in un cortile privato, proprio sotto il muro che costeggia l’asilo nido. A segnalarci di questo problema, gli abitanti del palazzo: il muro, naturalmente, è quello comunale ma i detriti cadono all’interno di un cortiletto, adiacente a un palazzo. La zona, come si vede, è già stata transennata, perchè cadono alcuni detriti e sassi, soprattutto in seguito ai temporali.

Ci scusiamo per la qualità della foto, purtroppo è stata scattata di notte, ma vuole testimoniare un problema che purtroppo è diffuso a Chiaramonte e che forse bisognerebbe attenzionare, anche alla luce del crollo del muro di Corso Kennedy a causa delle intemperie avvenuto due giorni fa.

Intanto, già durante la mattinata di ieri, i massi caduti dal muro di Corso Kennedy sono stati rimossi dalle carreggiate.

I residenti della zona hanno già effettuato segnalazione agli uffici comunali. Chiedono, semplicemente, che venga effettuato un sopralluogo per appurare se vi sia un imminente pericolo oppure no.