Alle 14.30, sarà celebrato all’interno del nosocomio ragusano, un momento di preghiera con il personale sanitario, gli infermieri del Giovanni Paolo II e Don Giorgio Occhipinti, responsabile della Pastorale della Salute di Ragusa, per un giovane infermiere di 44 anni che al momento si trova ricoverato presso il reparto di rianimazione dell’Ospedale Giovanni Paolo II. Lotta fra la vita e la morte.

A distanza di poche settimane, un altro infermiere, un eroe del quotidiano, è stato colpito dal maledetto virus. E naturalmente, in queste occasioni, il pensiero va anche all’infermiere vittoriese Gianni Russo, 58 anni, morto per Covid a Vittoria lo scorso 18 novembre.

Quello di oggi sarà un semplice momento di preghiera attorno alla Madonnina di Lourdes con la preghiera di Affidamento dei malati Covid all’Immacolata e in particolare per il giovane infermiere.

Il nostro sincero attestato di stima va a tutti gli operatori sanitari che in questo momento lavorano in prima linea per sconfiggere questa pandemia.