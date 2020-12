Sono complessivamente 1.406 i positivi in provincia di Ragusa: 1.313 in isolamento domiciliare, 15 in Rsa e 78 i ricoverati in ospedale. Purtroppo, però, ci sono altre due vittime: si tratta di due persone ricoverate al Giovanni Paolo II, un uomo di Comiso di 79 anni e uno di Ragusa di 74 anni.

I dati comune per comune:

69 Acate

33 Chiaramonte

210 Comiso

9 Giarratana

13 Ispica

192 Modica

20 Monterosso

64 Pozzallo

262 Ragusa

18 Santa Croce

78 Scicli

338 Vittoria

7 da fuori provincia.

Il numero dei guariti dall’inizio della pandemia è di 3.812.

Per quanto riguarda il numero dei tamponi: 68.771 sono i molecolari, 17.956 i sierologici e 52.491 i test rapidi, per un totale di 139.218.