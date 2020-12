L’Asp di Ragusa ha deciso di predisporre presso il Teatro tenda di via Spadola una postazione per test rapidi gratuiti per cittadini, studenti e lavoratori fuori sede e utenti che necessitano di prestazioni ambulatoriali e di diagnostica.

Il servizio è attivo il lunedì, martedì e mercoledì dalle ore 17,30 alle ore 19, il venerdì dalle ore 15 alle ore 17,30 ed il sabato dalle ore 15,30 alle ore 17.

Il test è obbligatorio per gli utenti del poliambiulatorio di via Aldo Licitra e dovrà essere effettiato 48/72 ore prima delle prestazioni desibendo il foglio/numero della pretszione richiesta e la tessera sanitaria..