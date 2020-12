Grave incidente stradale questa sera in contrada Beneventano, a Modica: una Kia e una Fiesta hanno avuto uno scontro frontale, per cause ancora in fase di accertamento.

Due i feriti: una ragazza di modica e un ragazzo di Ragusa, immediatamente soccorsi e portati al Maggiore di Modica. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre i feriti dalle lamiere.