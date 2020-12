Hanno preso il via già mercoledì scorso, nella chiesa di corso Mazzini a Ragusa, le celebrazioni in onore di Santa Lucia, vergine e martire siracusana. Gli appuntamenti fini qui tenutisi, e lo saranno anche quelli in programma oggi e domani, sono stati caratterizzati dalla recita quotidiana della preghiera del Rosario e della Coroncina a Santa Lucia oltre che dalla santa messa. Domenica 13, invece, cade la solennità liturgica. E gli appuntamenti in programma sono molto più numerosi. Intanto la chiesa rimarrà aperta dalle 7 sino alle 21. La partecipazione alle sante messe è consentita sino a un numero massimo di cinquanta persone. In chiesa si entra dal portone laterale e si esce dal portone centrale. E’ possibile accendere i lumini davanti l’effige di Santa Lucia posta accanto alla chiesa. E’ necessario, in questo caso, seguire le indicazioni facendo la fila, distanziandosi un metro gli uni dagli altri, lasciando sul tavolo predisposto il lumino che sarà acceso dai volontari. Questo il programma della giornata. Alle 7,30 e alle 9 ci sarà la santa messa presieduta dal parroco, il sacerdote Giuseppe Burrafato. Alle 10,30 la santa messa presieduta da don Paolo La Terra. A mezzogiorno quella che sarà presieduta da don Franco Boncoraglio. Alle 17,30, poi, la santa messa presieduta da don Giorgio Occhipinti mentre la celebrazione eucaristica delle 19 sarà presieduta da don Giuseppe Cabibbo. Sarà possibile visitare l’effige di Santa Lucia in chiesa dalle 13 alle 17 e dalle 20 alle 21. Lunedì 14 dicembre, poi, sarà possibile visitare l’effige di Santa Lucia dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 20. Sarà possibile accendere i lumini davanti l’effige posta accanto alla chiesa. Lunedì è in programma alle 16,30 la preghiera del Rosario, alle 17 la santa messa di ringraziamento presieduta dal parroco, don Giuseppe Burrafato, e alle 18,30 un’altra santa messa. Il parroco e il comitato della chiesa di Santa Lucia, rettoria della parrocchia di Santa Maria delle Scale, ringraziano il sindaco, l’amministrazione comunale, la polizia municipale e i fedeli tutti per il sostegno ricevuto.