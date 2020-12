Sono 66 i ricoverati nei vari ospedali della provincia di Ragusa.

In particolare, i pazienti Covid sono così distribuiti:

31 al Giovanni Paolo II: 14 in malattie infettive, 2 in area grigia, 8 in area covid, 7 in terapia intensiva;

8 al Maggiore di Modica: 3 in malattie infettive e 5 in area covid,

27 al Guzzardi di Vittoria: 24 in area covid e 3 in terapia intensiva.

Nessun nuovo decesso nelle ultime 24 ore. Le vittime dall’inizio della pandemia sono ferme a 129.