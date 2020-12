Il maledetto virus si è portato via anche Saverio Armenia, il giovane infermiere di 45 anni che da settimane era stato ricoverato in rianimazione all’ospedale Giovanni Paolo II. Le sue condizioni erano gravissime e oggi, purtroppo, l’infermiere originario di Pozzallo si è spento. Per lui, i suoi colleghi avevano pregato il giorno dell’Immacolata, dedicandogli un momento di raccoglimento.

Saverio, stimatissimo professionista, lascia un profondo vuoto nei colleghi, negli amici e nella famiglia. Numerosi gli attestati di stima e solidarietà che stanno arrivando in queste ore.

A loro, le più sincere condoglianze della redazione di Giornale Ibleo.